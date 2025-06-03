«Собственной персоной»: Митрополит Матфей о роли РПЦ в современном обществе

Гость студии - митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Ведущий Максим Костиков поговорил с Владыкой о роли Русской православной церкви в современном обществе. Отдельное внимание было уделено темам Года защитника Отечества и 80-летия Победы, празднования 100-летия патриарха Тихона и участия представителей РПЦ в специальной военной операции.

Источник: ПЛН-FM