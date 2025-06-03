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«Собственной персоной»: Митрополит Матфей о роли РПЦ в современном обществе
04.06.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - митрополит Псковский и Порховский Матфей.
Ведущий Максим Костиков поговорил с Владыкой о роли Русской православной церкви в современном обществе. Отдельное внимание было уделено темам Года защитника Отечества и 80-летия Победы, празднования 100-летия патриарха Тихона и участия представителей РПЦ в специальной военной операции.
Источник: ПЛН-FM
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