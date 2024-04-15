«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Грызёте наше по какому праву?

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В СМИ прошла информация о том, что виновниками масштабного наводнения в Орске могли стать грызуны — якобы именно они прогрызли местную дамбу. Эта новость вдохновила «поэта и правдоруба» на новую песню.

Источник: ПЛН-FM