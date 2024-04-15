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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Грызёте наше по какому праву?

16.04.2024 08:15 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В СМИ прошла информация о том, что виновниками масштабного наводнения в Орске могли стать грызуны — якобы именно они прогрызли местную дамбу. Эта новость вдохновила «поэта и правдоруба» на новую песню.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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