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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Нам не хватало беды…
02.07.2024 08:45 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. На днях один из высокопоставленных чиновников сказал, что для того чтобы россиянам было хорошо, им обязательно нужна беда. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».
Источник: ПЛН-FM
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