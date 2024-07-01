«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Нам не хватало беды…

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. На днях один из высокопоставленных чиновников сказал, что для того чтобы россиянам было хорошо, им обязательно нужна беда. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM