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«Беседка»: «Созвездие» зажглось в Пскове

08.07.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня, 8 июля, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Гости студии:

  • Елена Горячёва, руководитель проекта «Созвездие»
  • Екатерина Чеботарева, партнер проекта «Созвездие» , руководитель проекта «Атмосфера»
  • Надежда Журина, дизайнер по одежде.

Ведущий Артем Татаренко поговорил с ними о том, как прошло открытие школы моделей? Продолжается ли набор учеников? Кто может попасть в школу моделей? Как проходит обучение в школе ?

Об этом и не только - в сегодняшнем эфире.

 

Источник: ПЛН-FM



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