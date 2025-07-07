«Беседка»: «Созвездие» зажглось в Пскове

Сегодня, 8 июля, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Гости студии:

Елена Горячёва, руководитель проекта «Созвездие»

Екатерина Чеботарева, партнер проекта «Созвездие» , руководитель проекта «Атмосфера»

Надежда Журина, дизайнер по одежде.

Ведущий Артем Татаренко поговорил с ними о том, как прошло открытие школы моделей? Продолжается ли набор учеников? Кто может попасть в школу моделей? Как проходит обучение в школе ?

Об этом и не только - в сегодняшнем эфире.

Источник: ПЛН-FM