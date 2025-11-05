Резонер: «Россия – щедрая душа»

Очередное резонансное ДТП в Пскове имело место поздним вечером 31 октября на Рижском проспекте. Снова кровь, смерть, покореженный металл. И все та же реакция общества: гнев, возмущение и абсолютное бессилие. В Пскове опять кто-то решил, что дорога - это трек «Формулы-1», можно жать «тапку в пол», будто других участников движения не существует. К этому гоночному коктейлю из бешеной скорости, красного сигнала светофора и летального исхода все чаще добавляется особый ингредиент – прибалтийские номера автомобиля. В этот раз, глядя видео с камеры Pskovline, сразу возникло нехорошее подозрение и ощущение deja vu. Потому что подобный беспредел у нас не впервой.

Источник: ПЛН-FM