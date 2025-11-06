www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Эхо города: Новогоднее украшение Пскова – город Рождества

07.11.2025 08:25 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. В серых ноябрьских буднях мы начинаем жить мыслями о встрече Нового года. Это тот случай, когда ожидание праздника, пожалуй, даже приятнее, чем он сам. Короткий световой день, отсутствие ярких красок, промозглая погода – всё это немного угнетает. Поэтому ежегодно псковичи с радостью замечают – город начали украшать к Новому году Да, действительно, уже начали примерять украшения. В этом сезоне будет немало новинок. Дело в том, что в Пскове в этом году реализуется проект «Рождество начинается здесь». Уже через несколько недель изменится визуальный облик центра города. Власти всех секретов не раскрывают, но некоторые моменты нашей радиостанции прокомментировал глава Пскова Борис Елкин.

 

 

Источник: ПЛН-FM



