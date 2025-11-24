www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
18 ноября 19 ноября Телефон прямого эфира 21 ноября 29 октября 14 ноября 29 октября 20 ноября 24 ноября 21 ноября 25 ноября 20 ноября 21 ноября 24 ноября Телефон прямого эфира 29 октября

«Кузница»: Как решается проблема ветхого и аварийного жилья в регионе?

25.11.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Тема ветхого и аварийного жилья достаточно остро стоит во многих регионах нашей страны. Псковская область к исключениям не относится. А вот сколько у нас граждан нуждаются в переселении в достойные условия, сегодня узнаем.

Ежегодно по всей стране из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры переезжают чуть больше полумиллиона человек. А сколько нуждаются – такую статистику найти сложно. Есть ли у нас профильная госпрограмма? Как муниципалитеты справляются с этой задачей с учетом того, что во многих муниципалитетах нового жилья не строится уже десятки лет? Чем помогает местным властям регион? Сколько приходится ждать от момента признания дома ветхим или аварийным, прежде чем предоставляется новое? Насколько сложна эта процедура? В тонкостях этого непростого, но насущного вопроса поможет разобраться врио министра строительство и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Приходилось ли вам обращаться в приемные органов власти?












  смотреть результаты



Приходилось ли вам обращаться в приемные органов власти?












  смотреть результаты