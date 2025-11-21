21.11.2025 14:00 «Чай втроем»: Светлана Мельникова о чертополохе, голодных экскурсоводах и музейной профдеформации
21.11.2025 12:34 «Прессинг»: Инсайды против фактчекинга, победа агентства ОБС и право первой новости
20.11.2025 18:20 «Дневной дозор»: Почему Псковская область теряет позиции в рейтинге регионов по приверженности ЗОЖ?
«Деловой полдень»: Тренды современной косметологии
24.11.2025 12:34 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск программы «Деловой полдень». Его участницей станет ведущий специалист клиники косметологии Medica Estetic Кристина Воронина. Ведущая Галия Акчурина поговорит с ней об услугах клиники и о трендах современной косметологии.
«Деловой полдень» — совместный проект радио «ПЛН FM» и регионального отделения «Деловой России». По понедельникам в 12:04 представители регионального бизнес-сообщества будут рассказывать о вызовах, которые им приходится преодолевать, о путях решения проблем, о своих успехах и достижениях, об актуальных трендах и тенденциях. Ведущая — исполнительный директор регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати