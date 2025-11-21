www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
21 ноября 17 ноября 21 ноября 14 ноября 29 октября 20 ноября 19 ноября Телефон прямого эфира 18 ноября 20 ноября 18 ноября 29 октября 29 октября 21 ноября 19 ноября 19 ноября

«Деловой полдень»: Тренды современной косметологии

24.11.2025 12:34 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск программы «Деловой полдень». Его участницей станет ведущий специалист клиники косметологии Medica Estetic Кристина Воронина. Ведущая Галия Акчурина поговорит с ней об услугах клиники и о трендах современной косметологии.

 

 

«Деловой полдень» — совместный проект радио «ПЛН FM» и регионального отделения «Деловой России». По понедельникам в 12:04 представители регионального бизнес-сообщества будут рассказывать о вызовах, которые им приходится преодолевать, о путях решения проблем, о своих успехах и достижениях, об актуальных трендах и тенденциях. Ведущая — исполнительный директор регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина.

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?










  смотреть результаты



Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?










  смотреть результаты