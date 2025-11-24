24.11.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли включить в дизайн-код Пскова единые требования к заборам и оградам?
«Эхономика»: Как чувствует себя производственный сектор экономики Псковской области?
25.11.2025 12:34 «ПЛН-FM»
Гость студии - председатель совета директоров ПАО АВАР, руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников.
Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о самочувствии производственного сектора экономики Псковской области.
ПЛН-FM
