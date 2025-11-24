www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Эхономика»: Как чувствует себя производственный сектор экономики Псковской области?

25.11.2025 12:34 «ПЛН-FM»

Гость студии - председатель совета директоров ПАО АВАР, руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о самочувствии производственного сектора экономики Псковской области.

 

 

 

