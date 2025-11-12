www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
24 октября 24 сентября 31 октября 13 ноября 29 октября Телефон прямого эфира 28 октября 27 октября 8 октября 29 октября 24 октября 5 ноября 25 сентября 30 октября 31 октября 24 сентября

«Три мудреца»: Холодильник VS телевизор. Кто победит?

13.11.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат. А ключевой вопрос программы — «Холодильник VS телевизор, Кто победит?».

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Поддерживаете ли идею запретить продажу вейпов?











  смотреть результаты



Поддерживаете ли идею запретить продажу вейпов?











  смотреть результаты