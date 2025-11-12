«Три мудреца»: Холодильник VS телевизор. Кто победит?

Ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат. А ключевой вопрос программы — «Холодильник VS телевизор, Кто победит?».

Источник: ПЛН-FM