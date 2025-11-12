12.11.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли общественное обсуждение регионального бюджета или пора отменить этот симулятор?
12.11.2025 12:34 «Гайд-парк»: Глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова об итогах муниципальной реформы
«Три мудреца»: Холодильник VS телевизор. Кто победит?
13.11.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат. А ключевой вопрос программы — «Холодильник VS телевизор, Кто победит?».
Источник: ПЛН-FM
