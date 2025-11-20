«На пятой передаче»: Оказание первой медпомощи при ДТП

20.11.2025 18:20 «Дневной дозор»: Почему Псковская область теряет позиции в рейтинге регионов по приверженности ЗОЖ?
Гостем студии станет координатор по обучению населения навыкам первой помощи Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Александр Гирилюк.
Темой выпуска станут курсы по оказанию первой медицинской помощи:
- Чему и кого учат на мастер-классах?
- Что надо знать при оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП?
- Как правильно вызвать скорую помощь в случае ДТП?
Источник: ПЛН-FM
