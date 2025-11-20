www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«На пятой передаче»: Оказание первой медпомощи при ДТП

21.11.2025 09:00 «ПЛН-FM»

Гостем студии станет координатор по обучению населения навыкам первой помощи Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Александр Гирилюк.

Темой выпуска станут курсы по оказанию первой медицинской помощи:

  • Чему и кого учат на мастер-классах?
  • Что надо знать при оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП?
  • Как правильно вызвать скорую помощь в случае ДТП?

 

 

