19.11.2025 14:00 «Дом Советов»: Игорь Дитрих о работе над бюджетом и процессах в региональном здравоохранении
19.11.2025 08:25 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о первом российском человекоподобном роботе с ИИ
18.11.2025 18:20 «Дневной дозор»: Пересядут ли россияне на отечественные авто из-за повышения утильсбора?
«Беседка»: Дмитрий Быстров о работе с молодежью в Островском округе
20.11.2025 12:34 «ПЛН-FM»
Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров. И сегодня ведущая Любовь Кузнецов поговорит с ним о работе с молодежью. Муниципалитет был отмечен как лучший в Псковской области по этому направлению.
Источник: ПЛН-FM
