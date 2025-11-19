www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Беседка»: Дмитрий Быстров о работе с молодежью в Островском округе

20.11.2025 12:34 «ПЛН-FM»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров. И сегодня ведущая Любовь Кузнецов поговорит с ним о работе с молодежью. Муниципалитет был отмечен как лучший в Псковской области по этому направлению.

 

 

Источник: ПЛН-FM



