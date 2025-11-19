«Беседка»: Дмитрий Быстров о работе с молодежью в Островском округе

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров. И сегодня ведущая Любовь Кузнецов поговорит с ним о работе с молодежью. Муниципалитет был отмечен как лучший в Псковской области по этому направлению.

