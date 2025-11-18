18.11.2025 18:20 «Дневной дозор»: Пересядут ли россияне на отечественные авто из-за повышения утильсбора?
18.11.2025 08:55 «Великий, могучий»: Советская идеология и современная мода — эволюция русских имен. Часть 2
«Дом Советов»: Игорь Дитрих о работе над бюджетом и процессах в региональном здравоохранении
19.11.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии — вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике регионального парламента Игорь Дитрих.
Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о работе над проектом областного бюджета на 2026 год и плановый период, об итогах муниципальной реформы и процессах в региональном здравоохранении.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати