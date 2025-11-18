www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Дом Советов»: Игорь Дитрих о работе над бюджетом и процессах в региональном здравоохранении

19.11.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии — вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике регионального парламента Игорь Дитрих.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о работе над проектом областного бюджета на 2026 год и плановый период, об итогах муниципальной реформы и процессах в региональном здравоохранении.

 

 

