«Беседка»: «Вперед в СССР»

Гость студии - основатель арт-пространства «Вперёд в СССР» Дмитрий Третьяков. Оно было открыто более 4 лет назад в здании на Октябрьском проспекте, 42. С чего все начиналось? С какого экспоната? В чем «фишка» пространства? Кто его целевая аудитория? Откуда в музее появляются новые экспонаты? Какие из них вызывают наибольший интерес и яркие эмоции у экскурсантов?

Источник: ПЛН-FM