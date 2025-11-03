www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Дневной дозор»: День народного единства — праздник или выходной?

04.11.2025 18:20 «ПЛН-FM»

Сегодня в России отмечают День народного единства - праздник с относительно недавней историей, переживший несколько трансформаций. В советское время 7 ноября праздновали День Великой Октябрьской социалистической революции. Отмечали его широко — массовыми демонстрациями во всех городах Советского Союза. После распада СССР в новой, демократической России на волне декоммунизации День Октябрьской революции перестал быть государственным праздником. В 1996 году его переименовали в День согласия и примирения. Впрочем, с этим названием и смысловым содержанием праздник отмечали недолго. Уже в 2004-м году для него установили новую дату — 4 ноября, а с 2005 года переименовали в День народного единства. Дата была выбрана неслучайно - 4 ноября 1612 года народное ополчение под руководством земского старосты Кузьмы Минина и князя и воина Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов, эта дата считается завершением Смутного времени. Считается, что эта победа над внешним и внутренним врагом стала символом народного единства — сплочения людей всех сословий, разной веры и национальности ради общей цели.

Правда, историю праздника в современной России знают немногие, и традиции празднования этого дня не сложилось. Возникает ощущение, что для большинства россиян это просто повод дополнительно отдохнуть в красные дни календаря. Но так ли это? Что для народа День народного единства - праздник или дополнительные выходные? Как сделать праздник более массовым, действительно народным и объединяющим? Давайте разбираться вместе в программе «Дневной дозор».

 

 

