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«Беседка»: Ведущая солистка «Санкт-Петербургского балета» Елена Коцюбира о «Кармен-сюите»
12.03.2024 09:00 «ПЛН-FM»
Через несколько дней в Пскове начнется 50-й Фестиваль русской музыки, посвященный композиторам М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову. Откроется это масштабное событие 16 марта выступлением театра «Санкт-Петербургский балет» и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Во втором отделении зрители увидят балет «Кармен-сюита», где главную партию — Кармен — исполнит ведущая солистка «Санкт-Петербургского балета», лауреат международных конкурсов Елена Коцюбира. В программе «Беседка» она рассказала, чем ей близка Кармен, легко ли балерине вживаться в роли, которые не близки ей по характеру, и есть ли разница между российской и заграничной публикой.
Источник: ПЛН-FM
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