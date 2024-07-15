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«Беседка»: «Битва талантов-2024»
16.07.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». Гости студии - руководитель школы танцев Dance Family Александра Павлов и победительница «Битвы талантов» Софья Самсонова.
О проекте «Битва талантов» с ними поговорил ведущий - продюсер проекта Николай Королев.
Источник: ПЛН-FM
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