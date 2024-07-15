«Беседка»: «Битва талантов-2024»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». Гости студии - руководитель школы танцев Dance Family Александра Павлов и победительница «Битвы талантов» Софья Самсонова.

О проекте «Битва талантов» с ними поговорил ведущий - продюсер проекта Николай Королев.

Источник: ПЛН-FM