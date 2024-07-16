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Профилактика гибели людей на водоемах стали темой онлайн-брифинга на радио ПЛН FM

17.07.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Онлайн-брифинг «Профилактика гибели людей на водоемах Псковской области» состоялся в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 17 июля. Гость студии - начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов. 

Как обстоит ситуация с происшествиями на воде в текущем году? Какая тенденция по Псковской области и в целом по России? Какие нарушения чаще всего наблюдаются в летний сезон? За что ГИМС чаще всего наказывает нарушителей? О каких рисках необходимо помнить при планировании купания или выхода на водоем на судне? Сколько в Псковской области организованных мест купания на водоёмах? На эти и другие вопросы Юрий Покатов ответил в беседе с ведущей Любовью Кузнецовой. 

Источник: ПЛН-FM



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