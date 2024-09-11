«Беседка»: Яркие находки полевого сезона-2024

Гости студии — старшие научные сотрудники Археологического центра Псковской области Сергей Салмин и Кристина Косовец. Ведущий Дмитрий Иванов поговорил с ними о самых ярких находках этого полевого сезона.

Источник: ПЛН-FM