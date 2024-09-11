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«Беседка»: Яркие находки полевого сезона-2024
12.09.2024 12:45 «ПЛН-FM»
Гости студии — старшие научные сотрудники Археологического центра Псковской области Сергей Салмин и Кристина Косовец. Ведущий Дмитрий Иванов поговорил с ними о самых ярких находках этого полевого сезона.
Источник: ПЛН-FM
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