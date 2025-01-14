14.01.2025 18:20 «Дневной дозор»: Повлияет ли отказ от бакалавриата на качество высшего образования в России?
14.01.2025 12:35 «Обратный отсчет»: Станислав Стармолотов об итогах работы дорожной отрасли региона в 2024 году
«Разговоры о важных»: Софья Ковалевская - предопределение быть великой
15.01.2025 09:00 «ПЛН-FM»
Премьерный выпуск новой программы «Разговоры о важных» состоялся в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 января. Авторы создают серию просветительских видеопрограмм, радиопередач и авторских статей о десяти исторических личностях, внесших вклад в развитие России и связанных с Псковской областью.
В день 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской, первой в мире женщины - профессора математики, ее историей «ПЛН FM» открывает цикл «Разговоры о важных» о десяти выдающихся псковичах-созидателях, внесших своим трудом вклад в развитие страны.
Проект реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печатиcюжет:«Разговоры о важных»
- «Разговоры о важных»: Софья Ковалевская - предопределение быть великой
- «Разговоры о важных»: Софья Ковалевская — предопределение быть великой
- Проект «Разговоры о важных» презентуют в Полибино в день рождения Софьи Ковалевской
- СОБЫТИЕ: Презентация проекта «Разговоры о важных» в Псковском музее-заповеднике
- Презентация проекта «Разговоры о важных». ФОТОРЕПОРТАЖ
- «Разговоры о важных» сделали многое, чтобы показать образ выдающейся женщины — Светлана Белюкова
- «Разговоры о важных» - понятные и интересные самому широкому кругу зрителей фильмы – соавтор проекта
- Мы снимем 10 фильмов о выдающихся личностях Псковской области — руководитель проекта «Разговоры о важных»
- Светлана Мельникова о проекте «Разговоры о важных»: Вместе мы сделаем больше
- Проект «Разговоры о важных» презентуют в Пскове
- Опрос ПЛН-ТВ: Знают ли псковичи имена Ковалевской, Ал.Алтаева и Ордина-Нащокина?
- С именами Ковалевской, Ал.Алтаева и Ордина-Нащокина знакомы лишь 10% респондентов ПЛН