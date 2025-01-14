«Разговоры о важных»: Софья Ковалевская - предопределение быть великой

Премьерный выпуск новой программы «Разговоры о важных» состоялся в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 января. Авторы создают серию просветительских видеопрограмм, радиопередач и авторских статей о десяти исторических личностях, внесших вклад в развитие России и связанных с Псковской областью.

В день 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской, первой в мире женщины - профессора математики, ее историей «ПЛН FM» открывает цикл «Разговоры о важных» о десяти выдающихся псковичах-созидателях, внесших своим трудом вклад в развитие страны.

Проект реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Источник: ПЛН-FM