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«Разговоры о важных»: Софья Ковалевская - предопределение быть великой

15.01.2025 09:00 «ПЛН-FM»

Премьерный выпуск новой программы «Разговоры о важных» состоялся в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 января. Авторы создают серию просветительских видеопрограмм, радиопередач и авторских статей о десяти исторических личностях, внесших вклад в развитие России и связанных с Псковской областью.

В день 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской, первой в мире женщины - профессора математики, ее историей «ПЛН FM» открывает цикл «Разговоры о важных» о десяти выдающихся псковичах-созидателях, внесших своим трудом вклад в развитие страны. 

Проект реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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«Разговоры о важных»

 

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