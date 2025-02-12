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«Разговоры о важных»: Федор Плюшкин - великий собиратель

13.02.2025 09:00 «ПЛН-FM»

Новый выпуск программы «Разговоры о важных» вышел в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 13 февраля.

Федор Плюшкин поднялся из мальчика на побегушках до потомственного почетного гражданина Пскова. Он развивал купеческое дело и сорок лет собирал коллекцию. Если попытаться одним словом описать ее состав, то проще всего сказать, что там было все: монеты, картины, иконы, древние тексты, газетные вырезки, веера, часы, зубы мамонта, булыжники. После смерти собирателя его находки были выкуплены последним российским императором и пополнили сокровищницы Эрмитажа, Русского музея и других значимых собраний. Кое-что осталось и в Пскове, и мы до сих пор не знаем, в каком объеме. Например, найденный в 2016 году самый большой клад в истории Пскова — часть коллекции Федора Михайловича Плюшкина. И да, с гоголевским собирателем он тоже связан. Повнимательнее присмотримся к его жизни и трудам в очередном выпуске проекта «Разговоры о важных».

 

«Разговоры о важных» - серия программ, в которых мы рассказываем о выдающихся псковичах, внесших созидательным трудом вклад в развитие России. Проект реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Источник: ПЛН-FM



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