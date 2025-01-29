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«Разговоры о важных»: Афанасий Ордин-Нащокин

30.01.2025 09:00 «ПЛН-FM»

На этот раз главным героем проекта стал Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин.

Основатель первого в стране банка (между прочим, в Пскове), зачинатель флота и почтового дела в его современном виде, создатель таможни, талантливый дипломат — далеко не весь перечень его заслуг перед государством. Уроженец Псковской области, он сделал головокружительную карьеру при царе Алексее Михайловиче, отце Петра I, и во многом подготовил почву для великих преобразований первого русского императора.

 

 

«Разговоры о важных» - серия программ, в которых мы рассказываем о выдающихся псковичах, внесших созидательным трудом вклад в развитие России. Проект реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Источник: ПЛН-FM



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