«Разговоры о важных»: Афанасий Ордин-Нащокин

На этот раз главным героем проекта стал Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин.

Основатель первого в стране банка (между прочим, в Пскове), зачинатель флота и почтового дела в его современном виде, создатель таможни, талантливый дипломат — далеко не весь перечень его заслуг перед государством. Уроженец Псковской области, он сделал головокружительную карьеру при царе Алексее Михайловиче, отце Петра I, и во многом подготовил почву для великих преобразований первого русского императора.

«Разговоры о важных» - серия программ, в которых мы рассказываем о выдающихся псковичах, внесших созидательным трудом вклад в развитие России. Проект реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Источник: ПЛН-FM