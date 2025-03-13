Новый выпуск программы «Разговоры о важных»: Василий Татищев - на страже истории

Новый выпуск программы «Разговоры о важных» вышел в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 марта.

Лингвист, географ, историк, филолог, писатель, математик, геодезист, металлург, этнограф, палеонтолог, дипломат, военный и государственный деятель, зачинатель профессионального технического образования, основатель Екатеринбурга, Перми и Тольятти - это все один человек, Василий Никитич Татищев. Наш земляк. За время его жизни Россия в короткий срок совершила грандиозный скачок петровских преобразований. В ту эпоху востребованы были именно такие универсальные профессионалы, способные добиваться серьезных результатов в любом деле. Благодаря таким людям и оказалось возможным тотальное переустройство окружающей действительности. А началось все на Псковщине.

Василию Татищеву посвящена сегодняшняя серия проекта «Разговоры о важных», в котором мы рассказываем о выдающихся созидателях, связанных с псковской землей.

«Разговоры о важных» - проект, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив.

Источник: ПЛН-FM