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«Беседка»: О регистрации автотранспорта и водительских экзаменах

29.04.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - врио начальника МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области майор полиции Виталий Соловьёв. Ведущий Денис Бахтин обсудил с ним вопросы по регистрации автотранспорта, приему экзаменов у будущих водителей и замене водительских удостоверений.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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