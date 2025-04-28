«Беседка»: О регистрации автотранспорта и водительских экзаменах

Гость студии - врио начальника МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области майор полиции Виталий Соловьёв. Ведущий Денис Бахтин обсудил с ним вопросы по регистрации автотранспорта, приему экзаменов у будущих водителей и замене водительских удостоверений.

Источник: ПЛН-FM