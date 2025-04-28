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«Беседка»: О регистрации автотранспорта и водительских экзаменах
29.04.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - врио начальника МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области майор полиции Виталий Соловьёв. Ведущий Денис Бахтин обсудил с ним вопросы по регистрации автотранспорта, приему экзаменов у будущих водителей и замене водительских удостоверений.
Источник: ПЛН-FM
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