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«Дело вкуса»: Cho — ресторан с азиатским акцентом
29.04.2025 12:55 «ПЛН-FM»
На Льва Толстого, 2 появилось яркое название — Cho. Это азиатская кухня и бар.
Почему выбор пал именно на азиатское меню? Какие страны Азии необходимо посетить, чтобы полюбить азиатскую кухню? Что интересного можно попробовать в Cho, кроме таких блюд как рамен, фобо и лапша? Какие новинки ожидаются в меню в ближайшее время? Какие специальные предложения предусмотрены для посетителей? Об этом и многом другом расскажет ресторатор Денис Романенко.
Источник: ПЛН-FM
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