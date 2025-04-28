«Дело вкуса»: Cho — ресторан с азиатским акцентом

На Льва Толстого, 2 появилось яркое название — Cho. Это азиатская кухня и бар.

Почему выбор пал именно на азиатское меню? Какие страны Азии необходимо посетить, чтобы полюбить азиатскую кухню? Что интересного можно попробовать в Cho, кроме таких блюд как рамен, фобо и лапша? Какие новинки ожидаются в меню в ближайшее время? Какие специальные предложения предусмотрены для посетителей? Об этом и многом другом расскажет ресторатор Денис Романенко.

Источник: ПЛН-FM