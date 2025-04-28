«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: ЗвОнит или звонИт?

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В обществе идет оживленная дискуссия по поводу того, куда ставить ударение в слове «звонит». Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM