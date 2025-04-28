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«Кузница»: Объединение учреждений здравоохранения Псковской области. «Pro et contra».

29.04.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Для чего объединяют учреждения здравоохранения Псковской области? Этой теме мы посвятили выпуск программы два месяца назад. Теперь, с учетом того, что процесс, очевидно, подходит к концу, мы к ней возвращаемся. К Порховской межрайонной больнице присоединяется Дедовическая, Дновская и Бежаницкая с Локнянским филиалом. До этого подобная реорганизация коснулась всех больниц Псковской области – от областной, городских и всех сохранившихся в районах. Практически везде процесс шел непросто: восприятие новаций коллективами было неоднозначным, не лучше ситуация выглядит и в глазах людей. Серьезное неприятие реформа вызвала в Себеже, сейчас аналогичная ситуация прослеживается в Дедовичах. В процессе реогранизации звучали мнения, что работа с коллективами и населением по разъяснению причин перемен проводится недостаточно эффективно. Здравкомитет, похоже, учел замечания, и усилил свое представительство на встречах «тяжелой артиллерией» - депутатами областного Собрания.

Хороший вопрос – насколько это помогло? Каковы первые результаты объединения больниц? И что будет дальше? Ответы на эти и другие вопросы – в комментариях нашего гостя студии, председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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