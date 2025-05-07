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«Беседка»: О поисковой работе «Следа «Пантеры»

08.05.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня речь пойдет о деятельности псковских поисковиков. Гость студии - член Совета Псковской областной Военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Елена Чернышева. В чем заключается миссия организации? Как много бойцов удалось поднять за годы ее работы? Сколько имен удалось установить? Какова дальнейшая судьба бытовой техники, которую удается обнаружить в ходе поисковых работ? Угрожает ли поисковикам «эхо войны»? Об этом и многом другом — в течение ближайших 30 минут.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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