«Беседка»: О поисковой работе «Следа «Пантеры»

Сегодня речь пойдет о деятельности псковских поисковиков. Гость студии - член Совета Псковской областной Военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Елена Чернышева. В чем заключается миссия организации? Как много бойцов удалось поднять за годы ее работы? Сколько имен удалось установить? Какова дальнейшая судьба бытовой техники, которую удается обнаружить в ходе поисковых работ? Угрожает ли поисковикам «эхо войны»? Об этом и многом другом — в течение ближайших 30 минут.

Источник: ПЛН-FM