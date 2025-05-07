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«Зверье мое»: Особенности жизни с йоркширским терьером

08.05.2025 08:30 «ПЛН-FM»

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк приходили главный редактор Центра Деловой Информации и «МК в Пскове» Анна Удовенко-Арсеньева, ее сын Артем и их юная питомица Черри Карамелька. Гости рассказали об особенностях жизни с йоркширскими терьерами: как ухаживать за миниатюрной собакой, кому она подойдёт, какие правила нужно соблюдать во время выгула, для чего йорку комбинезоны и солнечные очки, каким болезням подвержены представители данной породы и как избежать возможных проблем.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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