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«Разговоры о важных»: Лев Зильбер - на переднем крае науки

06.05.2025 19:00 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск программы «Разговоры о важных».

Создатель отечественной школы вирусологии Лев Зильбер считал, что настоящий ученый должен быть первым в своей области. Всей своей жизнью он доказывал этот тезис: открыл клещевой энцефалит, установил, что вирусы могут передаваться от животных к человеку (как сегодня свиной или птичий грипп), считал, что у раковой опухоли вирусная природа. Даже в сталинском лагере он сделал научное открытие, выделив из ягеля препарат, помогавший заключенным в борьбе с авитаминозом...

Этот выдающийся ученый с мировым именем вырос в Пскове, здесь же окончил гимназию. Сегодня он станет героем проекта «Разговоры о важных», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, в нем мы рассказываем о выдающихся псковичах-созидателях, внесших большой вклад в развитие страны.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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