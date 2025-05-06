Радиомарафон «80 лет Великой Победы» прошел на ПЛН FM

Радиомарафон «80 лет Великой Победы» состоялся на волнах ПЛН FM (102.6 FM).

Гостями специального эфира стали:

кинорежиссер, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев

советник гендиректора по взаимодействию с органами власти ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Армен Мнацаканян

руководитель областного комитета по культуре Илианна Петрова

врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев

председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак.

В течение двух часов ведущие радиостанции вместе с ними говорили о главном празднике страны и о мероприятиях, которые посвящены Великой Победе.

Источник: ПЛН-FM