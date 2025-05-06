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Радиомарафон «80 лет Великой Победы» прошел на ПЛН FM

07.05.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Радиомарафон «80 лет Великой Победы» состоялся на волнах ПЛН FM (102.6 FM).

Гостями специального эфира стали:

  • кинорежиссер, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев

 

 

  • советник гендиректора по взаимодействию с органами власти ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Армен Мнацаканян

 

 

  • руководитель областного комитета по культуре Илианна Петрова

 

 

  • врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев

  • председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак.

 

 

В течение двух часов ведущие радиостанции вместе с ними говорили о главном празднике страны и о мероприятиях, которые посвящены Великой Победе.

Источник: ПЛН-FM



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