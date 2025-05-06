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Радиомарафон «80 лет Великой Победы» прошел на ПЛН FM
07.05.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Радиомарафон «80 лет Великой Победы» состоялся на волнах ПЛН FM (102.6 FM).
Гостями специального эфира стали:
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кинорежиссер, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев
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советник гендиректора по взаимодействию с органами власти ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Армен Мнацаканян
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руководитель областного комитета по культуре Илианна Петрова
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врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев
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председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак.
В течение двух часов ведущие радиостанции вместе с ними говорили о главном празднике страны и о мероприятиях, которые посвящены Великой Победе.
Источник: ПЛН-FM
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