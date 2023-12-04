«Обратный отсчет»: Константин Болотин об итогах 2023 года и планах «Горводоканала»

Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

Ведущая Кузнецова поговорила с ним о том, как уходящий год сложился для предприятия, и о планах на следующий год.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

Источник: ПЛН-FM