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«Обратный отсчет»: Константин Болотин об итогах 2023 года и планах «Горводоканала»
05.12.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.
Ведущая Кузнецова поговорила с ним о том, как уходящий год сложился для предприятия, и о планах на следующий год.
Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.
Источник: ПЛН-FM
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