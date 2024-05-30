«Дневной дозор»: Стимулирование рождаемости деньгами — помогает ли?

В 2000-м году в Псковской области проживало более 790 тысяч человек. В 2010-м — уже около 670 тысяч. А к концу 2023-го — лишь 587 тысяч. Всё это — данные Псковстата. Согласно им, смертность в нашем регионе в последние годы стабильно превышает уровень рождаемости. Впрочем, такая ситуация складывается не только в Псковской области. Страна в целом находится в стадии депопуляции. Отличается картина разве что в республиках Северного Кавказа… И над решением этой проблемы федеральные чиновники бьются уже долгое время. Материнский капитал, льготы, выплаты, пособия — поддержать «институт материнства и детства» и стимулировать рождаемость в России пытаются различными способами. Недавно, например, депутаты Госдумы от ЛДПР предложили выплачивать в качестве вознаграждения всем женщинам, родившим до 25 лет, по 200 тысяч рублей.

С одной стороны, идея полезная, ведь в условиях роста цен деньги никогда не будут лишними. И уж тем более в молодой семье с новорождённым ребёнком. Но являются ли деньги и меры материальной поддержки, которые сейчас предлагает государство, настоящим стимулом рождаемости? Действительно ли эти механизмы помогают улучшать демографию? В последнее время в обществе наблюдается всё больше сомнений и критических мнений относительно такой госполитики. Как много молодых людей задумаются о рождении ребёнка, «клюнув» на выплаты и «прельстившись» маткапиталом? Скептики убеждены: рожают ради денег лишь люмпены. Тогда как те люди, которые готовы к пополнению в семействе и хотят сами этого, воплотят намерение в жизнь и без всяких вознаграждений. О том, как правильнее было бы стимулировать рождаемость и о том, работают ли материальные стимулы, сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM