«Дневной дозор»: Нужно ли Пскову свое производство алкоголя?

На днях руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз внезапно предложил оригинальный способ развития внутреннего туризма в России. По его мнению, в каждом областном центре и более менее крупном городе нужен свой ликеро-водочный завод, куда можно было бы водить туристов на дегустации и экскурсии, что, по его мнению, увеличило бы турпоток внутри нашей страны.

Если вспомнить, после развала СССР в Псковской области было несколько производителей водки, но больше всего в 90-е наш регион прославился благодаря ликеро-водочным изделиям «Псковалко». Производство дотировалось из областного бюджета. ЗАО «Псковпищепром» было чуть ли не главным налогоплательщиком региона, и какое-то время Псковская область ассоциировалась именно с алкогольным производством. Во многом на монополизации производства алкоголя базировалась экономическая программа губернатора Псковской области Евгения Михайлова. Ее много критиковали как внутри региона, так и за его пределами. Мол, в то время как врачам и учителям по несколько месяцев не выплачивали зарплаты, администрация Псковской области выделяла деньги на производство водки! Даже Валентина Матвиенко, в ту пору вице-премьер России, жестко критиковала эту затею региональных властей. В результате с уходом с губернаторского поста Евгения Михайлова и приходом Михаила Кузнецова монополия и господдержка «Псковпищепрома» закончилась и водка в нашем регионе больше не производится. Сегодня практически в каждом регионе в сувенирных лавках продаются фунфурики с местным алкоголем. А полки псковских магазинов заполнены алкоголем из самых разных регионов России. Соседи-новгородцы подсуетились, - новгородский ликеро-водочный завод «Алкон» открыл в Пскове фирменный магазин на одной из самых центральных улиц города. А у нас нет собственного алкогольного производства, которое работало хотя бы на местный рынок. Нормально ли это? Нужно ли Псковской области свое алкогольное производство? Поможет ли оно развитию внутреннего туризма и экономики региона? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM