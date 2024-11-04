14:00 «Собственной персоной»: Актуальные вопросы безопасности дорожного движения в Псковской области
13:00 «Гонки по вертикали»: академия чиновничьих наук, сигнал из Госдумы и новый поворот муниципальной реформы
04.11.2024 14:00 «Постскриптум»: День народного единства, смена женского караула в Собрании и продолжение дистанционки
04.11.2024 12:35 «Гайд-парк»: Политический камбэк? Почему экс-депутат Госдумы от ЛДПР пополнил ряды «эсеров»
«Гонки по вертикали»: академия чиновничьих наук, сигнал из Госдумы и новый поворот муниципальной реформы
05.11.2024 13:00 «ПЛН-FM»
Здравствуйте! В то время, когда все кому ни лень острят и гадают насчет итогов президентских выборов в Америке (а они пройдут уже сегодня, 5 ноября), мы обратимся к делам более приземленным — тому, что нам ближе. Тем более что в наших палестинах тоже много чего происходит интересного и важного — есть что обсудить, о чем задуматься.
Центральные темы этого выпуска.
- Академия чиновничьих наук. Кто, зачем и по чьему поручению будет заниматься в Псковской области повышением профессионального уровня слуг народа.
- Муниципальная реформа 2.0. Новые «старые» главы округов и перспективы принятия федерального закона о местном самоуправлении.
- Говорит Москва. Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал особую экономическую зону «Моглино» - кому передан привет?
Источник: ПЛН-FM
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