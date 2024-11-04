«Гонки по вертикали»: академия чиновничьих наук, сигнал из Госдумы и новый поворот муниципальной реформы

Здравствуйте! В то время, когда все кому ни лень острят и гадают насчет итогов президентских выборов в Америке (а они пройдут уже сегодня, 5 ноября), мы обратимся к делам более приземленным — тому, что нам ближе. Тем более что в наших палестинах тоже много чего происходит интересного и важного — есть что обсудить, о чем задуматься.

Центральные темы этого выпуска.

Академия чиновничьих наук. Кто, зачем и по чьему поручению будет заниматься в Псковской области повышением профессионального уровня слуг народа.

Муниципальная реформа 2.0. Новые «старые» главы округов и перспективы принятия федерального закона о местном самоуправлении.

Говорит Москва. Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал особую экономическую зону «Моглино» - кому передан привет?

Источник: ПЛН-FM