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«Гонки по вертикали»: академия чиновничьих наук, сигнал из Госдумы и новый поворот муниципальной реформы

05.11.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Здравствуйте! В то время, когда все кому ни лень острят и гадают насчет итогов президентских выборов в Америке (а они пройдут уже сегодня, 5 ноября), мы обратимся к делам более приземленным — тому, что нам ближе. Тем более что в наших палестинах тоже много чего происходит интересного и важного — есть что обсудить, о чем задуматься.

Центральные темы этого выпуска.

  • Академия чиновничьих наук. Кто, зачем и по чьему поручению будет заниматься в Псковской области повышением профессионального уровня слуг народа.
  • Муниципальная реформа 2.0. Новые «старые» главы округов и перспективы принятия федерального закона о местном самоуправлении.
  • Говорит Москва. Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал особую экономическую зону «Моглино» - кому передан привет?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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