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«Собственной персоной»: Актуальные вопросы безопасности дорожного движения в Псковской области

05.11.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Как бороться с выездом на встречную полосу? Какие преимущества у движения с включенным ближним светом и как работают камеры фотовидеофиксации в Псковской области?

Ведущая Любовь Кузнецова побеседует с врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Владимиром Папортом об актуальных вопросах безопасности дорожного движения в регионе.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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