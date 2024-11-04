«Собственной персоной»: Актуальные вопросы безопасности дорожного движения в Псковской области

Как бороться с выездом на встречную полосу? Какие преимущества у движения с включенным ближним светом и как работают камеры фотовидеофиксации в Псковской области?

Ведущая Любовь Кузнецова побеседует с врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Владимиром Папортом об актуальных вопросах безопасности дорожного движения в регионе.

Источник: ПЛН-FM