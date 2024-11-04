«Беседка»: Об укрупнении учреждений здравоохранения и кадровом голоде в медицине

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В Псковской области идет процесс укрупнения учреждений здравоохранения. Для чего это необходимо? Какую пользу должны ощутить от укрупнения медицинских учреждений пациенты? С какими трудностями пришлось столкнуться? На эти вопросы ответит председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Также она расскажет, как в Псковской области пытаются решить проблему кадрового дефицита в медицине. Ведущая — Любовь Кузнецова.

Источник: ПЛН-FM