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«Беседка»: Об укрупнении учреждений здравоохранения и кадровом голоде в медицине
05.11.2024 12:35 «ПЛН-FM»
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В Псковской области идет процесс укрупнения учреждений здравоохранения. Для чего это необходимо? Какую пользу должны ощутить от укрупнения медицинских учреждений пациенты? С какими трудностями пришлось столкнуться? На эти вопросы ответит председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Также она расскажет, как в Псковской области пытаются решить проблему кадрового дефицита в медицине. Ведущая — Любовь Кузнецова.
Источник: ПЛН-FM
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