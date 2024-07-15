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«Дом Советов»: Александр Братчиков об итогах парламентского полугодия

16.07.2024 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Дом Советов». Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. 

Ведущий Максим Костиков поговорил с ним об итогах парламентского полугодия. Почему парламентский час на последней сессии посвятили работе особой экономической зоны «Моглино»? Какую оценку работе ОЭЗ дали депутаты? Как Александр Братчиков оценивает исполнение регионального бюджета? Зачем в области создают «Центр социальных выплат»? Кому грозят повышенные штрафы за непроведение борьбы с борщевиком Сосновского?

Об этом и многом другом - в эфире. 

Источник: ПЛН-FM



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