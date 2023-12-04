04.12.2023 14:00 «Постскриптум»: Первое чтение бюджета, нужна ли России идеология и чем заняты партии?
«Гонки по вертикали»: «Слово пацана», ротация элит и Ленин против Петра I
05.12.2023 12:55 «ПЛН-FM»
Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Темы выпуска:
- Дотации и ротации. Бюджет Псковской области принят в первом чтении - тем временем региональный парламент досрочно прекратил полномочия депутата Олега Грицаева, а «Единая Россия» провела замену в региональном политсовете и его президиуме. Кто ушел и кто на новенького?
- Президентские выборы-2024: Ленин против «единомышленника Петра Первого». Как власть и оппозиция готовятся к главной избирательной кампании шести лет.
- Новости проекта «100 самых влиятельных псковичей». Срок приема анкет от экспертов продлен до 11 декабря.
Источник: ПЛН-FM
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