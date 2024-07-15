«Гонки по вертикали»: перемены на мусорном фронте, «их мало, но они в тельняшках» и паноптикум у изборского холма

В эфире радио ПЛН FM программа «Гонки по вертикали». В студии - автор, главный редактор интернет-портала «Псковская Лента Новостей» Александр Савенко с обзором событий региональной (и не только региональной) политики.

Центральные темы этого выпуска:

На мусорном фронте - перемены. Подводим промежуточные итоги первого этапа разрешения кризиса.

Их мало, но они в тельняшках - как минимум, один. Псковское «Яблоко» отыскало моряка на выборы в районе, где плещется «наше море» - гдовский предвыборный паззл выглядит всё более причудливо.

И - паноптикум у Изборского холма. Как байкер Хирург, пропагандист Проханов и еще ряд не менее любопытных персонажей собираются в Псковской области ударить автопробегом по неправильной олимпиаде.

Об этом будем говорить сегодня в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

Источник: ПЛН-FM