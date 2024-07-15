12:50 «Гонки по вертикали»: перемены на мусорном фронте, «их мало, но они в тельняшках» и паноптикум у изборского холма
15.07.2024 14:00 «Постскриптум»: борьба с борщевиком, «Довмонт Псковский» и «Экопром» больше не регоператор ТКО
«Гонки по вертикали»: перемены на мусорном фронте, «их мало, но они в тельняшках» и паноптикум у изборского холма
16.07.2024 12:50 «ПЛН-FM»
В эфире радио ПЛН FM программа «Гонки по вертикали». В студии - автор, главный редактор интернет-портала «Псковская Лента Новостей» Александр Савенко с обзором событий региональной (и не только региональной) политики.
Центральные темы этого выпуска:
- На мусорном фронте - перемены. Подводим промежуточные итоги первого этапа разрешения кризиса.
- Их мало, но они в тельняшках - как минимум, один. Псковское «Яблоко» отыскало моряка на выборы в районе, где плещется «наше море» - гдовский предвыборный паззл выглядит всё более причудливо.
- И - паноптикум у Изборского холма. Как байкер Хирург, пропагандист Проханов и еще ряд не менее любопытных персонажей собираются в Псковской области ударить автопробегом по неправильной олимпиаде.
Об этом будем говорить сегодня в программе «Гонки по вертикали». Поехали!
Источник: ПЛН-FM
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