www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Телефон прямого эфира 28 июня 18 июня 1 мая 12 июня 5 апреля 26 июня 2 июля 1 июля 11 июня 29 мая 27 июня 1 июля 2 июля 1 мая 1 мая

«Гонки по вертикали»: перемены на мусорном фронте, «их мало, но они в тельняшках» и паноптикум у изборского холма

16.07.2024 12:50 «ПЛН-FM»

В эфире радио ПЛН FM программа «Гонки по вертикали». В студии - автор, главный редактор интернет-портала «Псковская Лента Новостей» Александр Савенко с обзором событий региональной (и не только региональной) политики.

Центральные темы этого выпуска:

  • На мусорном фронте - перемены. Подводим промежуточные итоги первого этапа разрешения кризиса.
  • Их мало, но они в тельняшках - как минимум, один. Псковское «Яблоко» отыскало моряка на выборы в районе, где плещется «наше море» - гдовский предвыборный паззл выглядит всё более причудливо.
  • И - паноптикум у Изборского холма. Как байкер Хирург, пропагандист Проханов и еще ряд не менее любопытных персонажей собираются в Псковской области ударить автопробегом по неправильной олимпиаде.

Об этом будем говорить сегодня в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы реагируете на звонки телефонных мошенников?












  смотреть результаты



Как вы реагируете на звонки телефонных мошенников?












  смотреть результаты