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«ГорДозор»: Первый снег на улицах и во дворах Пскова
04.12.2023 18:45 «ПЛН-FM»
Сегодня речь пойдет про первый снег: чем он аукнулся для Пскова, как коммунальные службы и дорожные подрядчики боролись с ним на улицах и во дворах. Также ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев попробуют разобраться, где чья зона ответственности и как можно помочь коммунальщикам.
Источник: ПЛН-FM
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