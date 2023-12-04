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«ГорДозор»: Первый снег на улицах и во дворах Пскова

04.12.2023 18:45 «ПЛН-FM»

Сегодня речь пойдет про первый снег: чем он аукнулся для Пскова, как коммунальные службы и дорожные подрядчики боролись с ним на улицах и во дворах. Также ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев попробуют разобраться, где чья зона ответственности и как можно помочь коммунальщикам.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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