«ГорДозор»»: Рижская взлетная полоса

На прошлой неделе водитель Mazda 6 не справился с управлением и совершил наезд на стоящую в ожидании разрешающего сигнала светофора «Газель», а затем сбил световую опору с колонкой светофора и дорожными знаками и чуть не сбил пешехода. Почему на Рижском проспекте зачастую возникают ДТП с погибшими и пострадавшими? Какие псковские улицы также в зоне риска? Возможен ли в Пскове свой Центр организации дорожного движения вместо комиссии по БДД? И почему «Vision Zero» эффективнее всевозможных бело-лунных секций? В этих вопросах разбирались ведущие «ГорДозора» Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM