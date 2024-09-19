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«На пятой передаче»: «Светофоризация» в Пскове

20.09.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Основная и единственная тема выпуска - «Светофоризация в Пскове».

Гость студии - руководитель ООО «Комсервис» (подрядной организации, обслуживающей светофоры в Пскове), член городской комиссии по безопасности дорожного движения, депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

  • Не слишком ли много в Пскове светофоров?
  • Что в них чаще всего ломается?
  • Каковы перспективы перевода светофоров в адаптивный режим и создания автоматизированной системы управления ими?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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