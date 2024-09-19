«На пятой передаче»: «Светофоризация» в Пскове
20.09.2024 13:00 «ПЛН-FM»
Основная и единственная тема выпуска - «Светофоризация в Пскове».
Гость студии - руководитель ООО «Комсервис» (подрядной организации, обслуживающей светофоры в Пскове), член городской комиссии по безопасности дорожного движения, депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.
- Не слишком ли много в Пскове светофоров?
- Что в них чаще всего ломается?
- Каковы перспективы перевода светофоров в адаптивный режим и создания автоматизированной системы управления ими?
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати