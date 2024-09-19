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«Гвозди» от 20 сентября
20.09.2024 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Как оцениваете инфраструктуру для велосипедистов в Пскове?
Отлично, с каждым годом ездить на велосипеде в Пскове все удобнее.
Велодорожки появляются, но их исполнение и расположение оставляют желать лучшего.
Инфраструктура сносная, а вот соблюдение правил велосипедистами явно хромает.
Нужна не только разметка, но и культура. Объясните пешеходам, что велодорожки не для них.
Не вижу смысла в велодорожках. Раньше как-то и без них справлялись.
Мне все равно.
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«Беседка»: Джампинг — вид спорта, созданный в России
«Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о новом театральном сезоне и «Царе ночи»
«На пятой передаче»: «Светофоризация» в Пскове
«Хайпожоры»: Смерть YouTube и соцсети как инструмент влияния
«Пастырь»: Воздвижение Креста Господня
Как оцениваете инфраструктуру для велосипедистов в Пскове?
Отлично, с каждым годом ездить на велосипеде в Пскове все удобнее.
Велодорожки появляются, но их исполнение и расположение оставляют желать лучшего.
Инфраструктура сносная, а вот соблюдение правил велосипедистами явно хромает.
Нужна не только разметка, но и культура. Объясните пешеходам, что велодорожки не для них.
Не вижу смысла в велодорожках. Раньше как-то и без них справлялись.
Мне все равно.
смотреть результаты
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