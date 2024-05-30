«Гвозди» от 31 мая

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Источник:
ПЛН-FM
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Довольны ли вы вывозом мусора?
Доволен, в моем дворе мусор всегда вывозят вовремя.
За исключением двух «мусорных коллапсов» все хорошо.
ТКО вывозят сносно, а вот с крупногабаритным мусором беда.
Недоволен. Не понимаю, за что плачу деньги.
Ситуация безнадежная. Я уже молчу о сортировке.
Мне все равно.
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Довольны ли вы вывозом мусора?
Доволен, в моем дворе мусор всегда вывозят вовремя.
За исключением двух «мусорных коллапсов» все хорошо.
ТКО вывозят сносно, а вот с крупногабаритным мусором беда.
Недоволен. Не понимаю, за что плачу деньги.
Ситуация безнадежная. Я уже молчу о сортировке.
Мне все равно.
смотреть результаты
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