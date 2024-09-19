«Пастырь»: Воздвижение Креста Господня
20.09.2024 08:30 «ПЛН-FM»
Слушайте программу «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.
В новом выпуске священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, предлагает поговорить о Воздвижении Честного и Животворящего Креста Господня. Этот великий праздник отмечается 27 сентября.
Источник: ПЛН-FM
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