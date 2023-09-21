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«Хайпожоры»: Итоги ДЭГ, новый iPhone и нейросети ломают лингвистические границы

22.09.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Новый выпуск провели Ксения Журавкова и Константин Калиниченко.

Основные темы:

  • Итоги голосования через ДЭГ, костюмированные вечеринки во время выборов для соцсетей.

  • Презентация нового IPhone и распространяющиеся запреты на его использование

  • Нейросети ломают лингвистические границы: волна мемов на иностранных языках с сохранением голоса и интонаций героев захватила российский интернет

 

 

Источник: ПЛН-FM



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