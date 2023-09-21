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«Хайпожоры»: Итоги ДЭГ, новый iPhone и нейросети ломают лингвистические границы
22.09.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Новый выпуск провели Ксения Журавкова и Константин Калиниченко.
Основные темы:
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Итоги голосования через ДЭГ, костюмированные вечеринки во время выборов для соцсетей.
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Презентация нового IPhone и распространяющиеся запреты на его использование
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Нейросети ломают лингвистические границы: волна мемов на иностранных языках с сохранением голоса и интонаций героев захватила российский интернет
Источник: ПЛН-FM
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