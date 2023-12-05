<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Программы
Ведущие
Гости студии
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
ПЛН FM
14:00
«Подстрочник»: «Мо Янь фест» в Пскове
13:00
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Вымирает потихоньку страна…
12:55
«PRO-ПРАВО»: О пособии по временной нетрудоспособности
12:42
Автомир
12:35
«Семейные ценности»: О домашнем насилии
05.12.2023 18:20
«Дневной дозор»: Нужно ли сократить обязанности управляйкам?
05.12.2023 18:10
«Гвозди» от 5 декабря
05.12.2023 14:00
«Обратный отсчет»: Константин Болотин об итогах 2023 года и планах «Горводоканала»
05.12.2023 12:55
«Гонки по вертикали»: «Слово пацана», ротация элит и Ленин против Петра I
05.12.2023 12:44
Дело вкуса
Автомир
06.12.2023 12:42 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Подстрочник»: «Мо Янь фест» в Пскове
«Семейные ценности»: Как бороться с домашним насилием?
«Обратный отсчет»: Константин Болотин об итогах 2023 года и планах «Горводоканала»
«Гайд-парк»: Депутат Олег Савельев о муниципальной реформе, догазификации и помощи СВО
«ГорДозор»: Первый снег на улицах и во дворах Пскова
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 723-523
ПЛН FM
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 723-523
факс: (8112) 720-120
электронная почта: fm@pln-pskov.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120