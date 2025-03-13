13.03.2025 19:00 «Квадратные метры» с Олегом Брячаком: Об опыте импортозамещения и покупке недвижимости
13.03.2025 12:35 «Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о завершении муниципальной реформы и работе в Собрании
«Краски города»: Танцы и фитнес для энергии и тонуса
14.03.2025 08:55 «ПЛН-FM»
Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.
Сегодня в выпуске:
- Здоровье по сезону: танцы и фитнес для энергии и тонуса.
- Культурные выходные всей семьей: как красиво завершить эту неделю.
- Интересные о важном: абсолютная чемпионка мира и Европы по воздушной гимнастике Софья Колоскова рассказала, как пришла в спорт, что для нее значат титулы и какие спортивные навыки помогают ей в бизнесе и в жизни.
Источник: ПЛН-FM
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