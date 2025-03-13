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«Краски города»: Танцы и фитнес для энергии и тонуса

14.03.2025 08:55 «ПЛН-FM»

Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.

Сегодня в выпуске:

  • Здоровье по сезону: танцы и фитнес для энергии и тонуса.
  • Культурные выходные всей семьей: как красиво завершить эту неделю.
  • Интересные о важном: абсолютная чемпионка мира и Европы по воздушной гимнастике Софья Колоскова рассказала, как пришла в спорт, что для нее значат титулы и какие спортивные навыки помогают ей в бизнесе и в жизни. 

 

Источник: ПЛН-FM



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