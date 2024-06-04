www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
23 мая 4 июня 23 мая 1 мая 5 апреля 31 мая 28 мая 3 июня 29 мая 27 мая 31 мая Телефон прямого эфира 30 мая 31 мая 22 мая 5 апреля

«Анализируй этно»: Фабрика ненависти приглашает на работу

05.06.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Куда доводит ненависть к тем, кто от нас чем-то отличается, например, шириной ноздри? Кто и почему наживается на человеконенавистничестве?

Разобраться в этих вопросах ведущей Ольге Миронович помог краевед, бывший лектор The Jewish Agency for Israel, участник проекта «Клеймс» Олег Фёдоров.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?










  смотреть результаты



Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?










  смотреть результаты