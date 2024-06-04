«Анализируй этно»: Фабрика ненависти приглашает на работу

Куда доводит ненависть к тем, кто от нас чем-то отличается, например, шириной ноздри? Кто и почему наживается на человеконенавистничестве?

Разобраться в этих вопросах ведущей Ольге Миронович помог краевед, бывший лектор The Jewish Agency for Israel, участник проекта «Клеймс» Олег Фёдоров.

Источник: ПЛН-FM